27 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Нетаньяху приравнял «Свободу Палестине!» к «Хайль Гитлер!»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой предложения ведущих европейских лидеров о признании Государства Палестина. Он заявил, что лозунг «Свободу Палестине!» является современной версией нацистского приветствия «Хайль Гитлер!» и что единственной целью «неонацистов» является уничтожение еврейского народа. #Нетаньяху #Палестина #Израиль #СвободуПалестине #Гитлер #БлижнийВосток #Политика #Конфликт #Европа #МеждународныеОтношения #Геноцид #Неонацизм #ПризнаниеПалестины #ПалестиноИзраильскийКонфликт
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