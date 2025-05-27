ПОЛИТИКА
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Израильские войска открыли огонь по палестинцам в очереди за гуманитарной помощью из США
Израильские военные открыли огонь по палестинцам в Газе, пришедшим за гуманитарной помощью в центр, поддерживаемый США, расположенный в так называемой «буферной зоне». Власти анклава сообщили о раненых. С 2 марта по 21 мая Израиль проводил очередную блокаду Газы — 80 дней палестинцы были без еды, топлива и медикаментов. #Газа #Палестина #гуманитарнаяпомощь #США #Израиль #военные #нападение
выфв / Others
27 мая 2025 г.
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