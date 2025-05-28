Ознур Джюре Гирди: история, высеченная в камне

Сегодня в Стамбуле стартовал 13-й Международный «Кубок Завоевания» — масштабное международное соревнование по стрельбе из лука.Одним из самых трогательных моментов церемонии стало открытие памятного камня в честь паралимпийской чемпионки Ознур Джюре Гирди. Это первый в истории камень, установленный в честь женщины-лучницы #КубокЗавоевания #ОзнурДжюреГирди #ПаралимпийскаяЧемпионка #ЖенщиныВСпорте #СтрельбаИзЛука #Турция2025 #ИсторияУспеха #Мотивация #СпортБезГраниц #Стамбул