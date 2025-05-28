ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ознур Джюре Гирди: история, высеченная в камне
Сегодня в Стамбуле стартовал 13-й Международный «Кубок Завоевания» — масштабное международное соревнование по стрельбе из лука.Одним из самых трогательных моментов церемонии стало открытие памятного камня в честь паралимпийской чемпионки Ознур Джюре Гирди. Это первый в истории камень, установленный в честь женщины-лучницы #КубокЗавоевания #ОзнурДжюреГирди #ПаралимпийскаяЧемпионка #ЖенщиныВСпорте #СтрельбаИзЛука #Турция2025 #ИсторияУспеха #Мотивация #СпортБезГраниц #Стамбул
тчсм ь / Others
28 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us