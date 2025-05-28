Президенты Турции и Азербайджана открыли аэропорт в Лачыне

В освобожденном от оккупации азербайджанском городе Лачын прошла торжественная церемония открытия международного аэропорта. В ней приняли участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Лачынский аэропорт стал третьим, построенным Азербайджаном на территориях, освобождённых в ходе войны 2020 года с армянскими сепаратистами. Он расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным аэропортом в Азербайджане. #аэропорт #азербайджан #лачын #алиев