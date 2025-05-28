ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президенты Турции и Азербайджана открыли аэропорт в Лачыне
В освобожденном от оккупации азербайджанском городе Лачын прошла торжественная церемония открытия международного аэропорта. В ней приняли участие президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Лачынский аэропорт стал третьим, построенным Азербайджаном на территориях, освобождённых в ходе войны 2020 года с армянскими сепаратистами. Он расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря, что делает его самым высокогорным аэропортом в Азербайджане. #аэропорт #азербайджан #лачын #алиев
бьвытмь / Others
28 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us