Палестинцы в Газе рискуют жизнью, чтобы получить продуктовые наборы

В Газе всего несколько десятков палестинцев успели получить продуктовые наборы в пункте помощи, поддерживаемом США, прежде чем израильские войска открыли огонь по толпе. Тысячи голодающих бросились к пункту в отчаянной попытке запастись едой. ООН и ряд международных гуманитарных организаций отказались сотрудничать с израильско-американским фондом, поскольку считают, что он нарушает важнейший принцип — гуманитарная помощь должна оказываться беспристрастно и не должна зависеть от сторон конфликта.