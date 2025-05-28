ПОЛИТИКА
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Палестинцы в Газе рискуют жизнью, чтобы получить продуктовые наборы
В Газе всего несколько десятков палестинцев успели получить продуктовые наборы в пункте помощи, поддерживаемом США, прежде чем израильские войска открыли огонь по толпе. Тысячи голодающих бросились к пункту в отчаянной попытке запастись едой. ООН и ряд международных гуманитарных организаций отказались сотрудничать с израильско-американским фондом, поскольку считают, что он нарушает важнейший принцип — гуманитарная помощь должна оказываться беспристрастно и не должна зависеть от сторон конфликта.
ömnmö / Others
28 мая 2025 г.
Истории
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