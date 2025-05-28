Израильские поселенцы атаковали палестинскую деревню под Наблусом

Израильские националисты провели марш в оккупированном Восточном Аль-Кудсе (Иерусалиме) в годовщину начала оккупации города в 1967 году. Шествие прошло по преимущественно мусульманским кварталам. Его участники выкрикивали экстремистские лозунги: «Пусть имя Палестины исчезнет» и «Пусть сгорит ваша деревня». Подобные акции проводятся при поддержке израильских властей, чтобы запугать палестинское население, остающееся жить в условиях оккупации. #израиль #палестина #иерусалим #экстремисты