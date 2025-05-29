ПОЛИТИКА
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В Ставрополе взорвали замглавы и участника войны в Украине
В Ставрополе от взрыва гранаты погиб замглавы города и участник войны в Украине Заур Гурциев. По предварительной информации, некий Никита Пеньков, который жил в том же доме, что и Гурциев, подошел к нему и взорвал гранату, отчего оба мужчины погибли. До того, как стать чиновником, майор Заур Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя в 2022 году. По версии следствия, его смерть — это операция украинских спецслужб. #Ставрополь #Россия #взрыв #граната #спецоперация #Гурциев
олро / Others
29 мая 2025 г.
Истории
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