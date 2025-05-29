ПОЛИТИКА
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Тысячи израильтян требуют немедленно прекратить войну в Газе и вернуть оттуда всех заложников
В 600-й день войны в Газе тысячи израильтян собрались в Тель-Авиве на протест. Участники перекрыли дороги и требовали немедленно прекратить убийства в палестинском эксклаве и вернуть всех израильских заложников. Ранее ХАМАС заявил, что готов освободить всех, кто еще находится в плену с 7 октября 2023 года, и согласиться на постоянное прекращение огня, если Израиль полностью выведет свои войска из Газы. #Газа #Палестина #заложники #ТельАвив #Израиль #протест
бьатьбв / Others
29 мая 2025 г.
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