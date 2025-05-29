Турецкий спортсмен бросил медаль в Нил после санкций за пропалестинский жест

Турецкий спортсмен Неджметтин Эрбакан Акъюз бросил свою медаль в реку Нил после того, как Европейская федерация ушу-кунгфу приостановила его чемпионский титул и начала расследование его поддержки Палестины. В декабре 2023 года, после своей победы на чемпионате Европы по ушу в Стамбуле Акъюз размахивал палестинским флагом в знак солидарности с Газой. #Египет #Нил #Турция #Эрбакан #ушу #кунгфу