ПОЛИТИКА
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Турецкий спортсмен бросил медаль в Нил после санкций за пропалестинский жест
Турецкий спортсмен Неджметтин Эрбакан Акъюз бросил свою медаль в реку Нил после того, как Европейская федерация ушу-кунгфу приостановила его чемпионский титул и начала расследование его поддержки Палестины. В декабре 2023 года, после своей победы на чемпионате Европы по ушу в Стамбуле Акъюз размахивал палестинским флагом в знак солидарности с Газой. #Египет #Нил #Турция #Эрбакан #ушу #кунгфу
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29 мая 2025 г.
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