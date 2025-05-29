ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Новая схема гуманитарной помощи для Газы. Почему ООН против?
Новый механизм распределения гуманитарной помощи в Газе под контролем поддерживаемого США Гуманитарного фонда Газы (GHF) обернулся провалом уже в первый день: помощь получили лишь единицы, по остальным был открыт огонь израильскими военными. ООН и ведущие гуманитарные организации отказались участвовать в проекте, назвав его политически мотивированным и нарушающим принципы нейтралитета и беспристрастности, а эксперты предупреждают — новая схема не спасает от голода, а использует его как инструмент давления. #Газа #ГуманитарнаяПомощь #Израиль #ООН #GHF #БлокадаГазы #КризисВГазе #ГуманитарныйКризис #Палестина #ГолодКакОружие
ыав / Others
29 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us