Новая схема гуманитарной помощи для Газы. Почему ООН против?

Новый механизм распределения гуманитарной помощи в Газе под контролем поддерживаемого США Гуманитарного фонда Газы (GHF) обернулся провалом уже в первый день: помощь получили лишь единицы, по остальным был открыт огонь израильскими военными. ООН и ведущие гуманитарные организации отказались участвовать в проекте, назвав его политически мотивированным и нарушающим принципы нейтралитета и беспристрастности, а эксперты предупреждают — новая схема не спасает от голода, а использует его как инструмент давления. #Газа #ГуманитарнаяПомощь #Израиль #ООН #GHF #БлокадаГазы #КризисВГазе #ГуманитарныйКризис #Палестина #ГолодКакОружие