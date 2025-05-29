Израиль обвинили в этнических чистках и апартеиде на трибунале в Сараево

Из Сараево прозвучал приговор Израилю за военные преступления в Газе. Народный Трибунал по Газе, собравший правозащитников, юристов и академиков из более чем 30 стран, обвинил израильский режим в геноциде, апартеиде и этнических чистках. В Сараевской декларации содержится призыв к международному сообществу — прекратить молчание, привлечь виновных к ответственности и немедленно спасти палестинские жизни. #Сараево #ТрибуналПоГазе #Израиль #Палестина #ЭтническиеЧистки #Апартеид #ВоенныеПреступления #ГуманитарныйКризис #СвободуПалестине #НовостиTRT