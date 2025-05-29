ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган отправил первую газовую платформу Турции в Чёрное море
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводил первую турецкую плавучую платформу по добыче газа «Осман Гази» на месторождение «Сакарья» в Чёрном море. Новый объект позволит вдвое увеличить добычу газа в регионе. Церемония отправки прошла в Стамбуле и сопровождалась выступлением военного оркестра «Мехтер» — дань османским традициям в годовщину завоевания Стамбула, которая как раз отмечается 29 мая. #Эрдоган #СделаноВТурции #ОсманГази #ЧёрноеМоре #ТурецкийГаз #Сакарья #ЭнергетикаТурции #ГазоваяПлатформа #ЗавоеваниеСтамбула #29Мая #Мехтер #НовостиTRT
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29 мая 2025 г.
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