Тысячи болельщиков ПСЖ в Мюнхене выразили свою поддержку Палестине

Тысячи болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вышли на митинг в Мюнхене и выразили поддержку Палестине перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА против итальянского «Интера» (Милан). Неожиданно для многих французский клуб ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов. Матч в Мюнхене закончился со счётом 5:0. #Газа #Палестина #Мюнхен #Германия #ПСЖ #ЛигаЧемпионов #болельщики #фаны