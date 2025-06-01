ПОЛИТИКА
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Тысячи болельщиков ПСЖ в Мюнхене выразили свою поддержку Палестине
Тысячи болельщиков футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) вышли на митинг в Мюнхене и выразили поддержку Палестине перед началом финального матча Лиги чемпионов УЕФА против итальянского «Интера» (Милан). Неожиданно для многих французский клуб ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов. Матч в Мюнхене закончился со счётом 5:0. #Газа #Палестина #Мюнхен #Германия #ПСЖ #ЛигаЧемпионов #болельщики #фаны
Тысячи болельщиков ПСЖ в Мюнхене выразили свою поддержку Палестине / Others
1 июня 2025 г.
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