Мотоцикл с тремя пассажирами сорвался с моста во Вьетнаме

Во Вьетнаме мотоцикл с тремя людьми попытался избежать лобового столкновения с микроавтобусом и на полном ходу вылетел с моста в канал. Один из пассажиров в последний момент совершил отчаянный прыжок и чудом, ухватился за перила. Двое других упали в воду. Этот инстинктивный поступок спас ему жизнь. #Вьетнам #мотоцикл #прыжок #мост