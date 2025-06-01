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Мотоцикл с тремя пассажирами сорвался с моста во Вьетнаме
Во Вьетнаме мотоцикл с тремя людьми попытался избежать лобового столкновения с микроавтобусом и на полном ходу вылетел с моста в канал. Один из пассажиров в последний момент совершил отчаянный прыжок и чудом, ухватился за перила. Двое других упали в воду. Этот инстинктивный поступок спас ему жизнь. #Вьетнам #мотоцикл #прыжок #мост
Мотоцикл с тремя пассажирами сорвался с моста во Вьетнаме / Others
1 июня 2025 г.
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