Ирландский боец поднял палестинский флаг в знак победы над израильским соперником

Боец смешанных единоборств (MMA) Пэдди МакКорри празднует победу над израильским соперником Шуки Фараджем, подняв на ринге палестинский флаг. Сообщается, что ирландский боец кричал «Свободу Палестине», обрушивая на него удары за несколько мгновений до победы. #Газа #Палестина #Ирландец #Рим #Италия #Израиль #МакКорри #MMA #бой #спорт