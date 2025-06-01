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В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд: 7 погибших
В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву. На данный момент известно о семи погибших и 69 пострадавших. В Следственном комитете заявили о подрыве мостов в Брянской и Курской области. #Россия #Брянск #Брянскаяобл #мост #поезд #жертвы #подрыв
В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд: 7 погибших / Others
1 июня 2025 г.
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