В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд: 7 погибших

В Брянской области в результате обрушения автомобильного моста на железнодорожное полотно с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший в Москву. На данный момент известно о семи погибших и 69 пострадавших. В Следственном комитете заявили о подрыве мостов в Брянской и Курской области. #Россия #Брянск #Брянскаяобл #мост #поезд #жертвы #подрыв