Украинские дроны впервые атаковали Сибирь

В Мурманской, Иркутской, Рязанской и Ивановской областях России FPV-дроны обстреляли военные аэродромы. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники пишут, что это результат спецоперации «Паутина», которую провела Служба безопасности Украины, ее готовили полтора года. По данным российской ПВО, уничтожены 382 из 472 дронов. Украинские СМИ пишут про уничтожение более 40 единиц российской стратегической авиации. По предварительным данным, человеческих жертв нет. TRT на русском собрал самые яркие видео с мест событий. #Россия #Мурманск #Иркутск #дроны #Паутина #СБУ #ПВО #FPVдроны #атака #спецоперация