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Россия и Украина договорились об обмене военнопленными
Россия и Украина на переговорах в Стамбуле 2 июня договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными военнопленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Стороны также согласились на передачу тел погибших в формате «6000 на 6000». Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров подтвердил, что российская сторона передала Киеву меморандум с условиями завершения войны. Украина возьмет неделю на изучение документа, после чего определится с дальнейшими шагами в переговорном процессе. #Украина #Россия #Стамбул #Турция #переговоры #диалог #мирныйпроцесс
cxz / Others
2 июня 2025 г.
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