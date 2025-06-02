Россия и Украина договорились в Стамбуле о крупном обмене ранеными военнопленными

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. По его словам, стороны договорились о самом крупномасштабном обмене. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «все на всех». Кроме того, стороны договорились обменяться военнопленными в возрасте до 25 лет. #Украина #Россия #Стамбул #Турция #переговоры #диалог #мирныйпроцесс