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Россия и Украина договорились в Стамбуле о крупном обмене ранеными военнопленными
Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. По его словам, стороны договорились о самом крупномасштабном обмене. Все тяжелораненые и тяжелобольные будут обменяны по формуле «все на всех». Кроме того, стороны договорились обменяться военнопленными в возрасте до 25 лет. #Украина #Россия #Стамбул #Турция #переговоры #диалог #мирныйпроцесс
мва / Others
2 июня 2025 г.
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