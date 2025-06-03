Экс-представитель Госдепа США признал: Израиль совершает военные преступления

Бывший официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в интервью Sky News заявил, что Израиль «без всяких сомнений» совершал военные преступления в Газе — это первое подобное признание со стороны бывшего чиновника администрации Байдена. Миллер также раскрыл, что внутри администрации обсуждалась приостановка поставок вооружения Израилю весной 2024 года, в том числе временная заморозка отправки 900-килограммовых авиабомб на фоне массовых жертв среди гражданского населения. Критики называют Миллера лицемером, указывая на то, что в период его службы он защищал политику администрации, распространял дезинформацию, подавлял инакомыслие и преуменьшал масштабы геноцида. По их словам, именно его действия способствовали тому, что Израиль продолжил безнаказанно совершать геноцид, этнические чистки и военные преступления в Газе. #израиль #палестина #военныеприступления #миллер