ПОЛИТИКА
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Экс-представитель Госдепа США признал: Израиль совершает военные преступления
Бывший официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в интервью Sky News заявил, что Израиль «без всяких сомнений» совершал военные преступления в Газе — это первое подобное признание со стороны бывшего чиновника администрации Байдена. Миллер также раскрыл, что внутри администрации обсуждалась приостановка поставок вооружения Израилю весной 2024 года, в том числе временная заморозка отправки 900-килограммовых авиабомб на фоне массовых жертв среди гражданского населения. Критики называют Миллера лицемером, указывая на то, что в период его службы он защищал политику администрации, распространял дезинформацию, подавлял инакомыслие и преуменьшал масштабы геноцида. По их словам, именно его действия способствовали тому, что Израиль продолжил безнаказанно совершать геноцид, этнические чистки и военные преступления в Газе. #израиль #палестина #военныеприступления #миллер
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3 июня 2025 г.
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