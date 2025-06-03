Британский хирург рассказала о жутких последствиях израильского обстрела гуманитарного пункта

Британский хирург Виктория Роуз описала происходящее в больнице Нассер в Газе как настоящий ужас и ад после израильской атаки в Рафахе. По меньшей мере 32 палестинца погибли и более 200 получили ранения после того, как израильские танки открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у пункта раздачи продовольствия 1 июня. #палестина #израиль #газа #больница