ПОЛИТИКА
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Британский хирург рассказала о жутких последствиях израильского обстрела гуманитарного пункта
Британский хирург Виктория Роуз описала происходящее в больнице Нассер в Газе как настоящий ужас и ад после израильской атаки в Рафахе. По меньшей мере 32 палестинца погибли и более 200 получили ранения после того, как израильские танки открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у пункта раздачи продовольствия 1 июня. #палестина #израиль #газа #больница
öagnöm / Others
3 июня 2025 г.
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