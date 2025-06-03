Момент подрыва Крымского моста

Служба безопасности Украины сообщила о взрыве на Крымском мосту. В результате ночной операции, по утверждению ведомства, мост оказался в аварийном состоянии, жертв среди мирного населения удалось избежать. По утверждению спецслужбы, в действие была приведена взрывчатка мощностью порядка 1100 кг в тротилловом эквиваленте. По данным российских источников, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Это уже третья атака на переправу с 2022 года. #крымскиймост #россия #украина