Израильские активисты: наше правительство не слышит нас

В Израиле антивоенные активисты из группы «Раввины за права человека» выразили протест против продолжающейся геноцидной войны в Газе. Они призвали к немедленному прекращению огня и обеспечению продовольствием и другой гуманитарной помощью палестинцев. По словам активистов, они часто сталкиваются с агрессией со стороны своих соотечественников из-за своей антивоенной позиции. #активисты #палестина #израиль #раввины