ПОЛИТИКА
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Израильские активисты: наше правительство не слышит нас
В Израиле антивоенные активисты из группы «Раввины за права человека» выразили протест против продолжающейся геноцидной войны в Газе. Они призвали к немедленному прекращению огня и обеспечению продовольствием и другой гуманитарной помощью палестинцев. По словам активистов, они часто сталкиваются с агрессией со стороны своих соотечественников из-за своей антивоенной позиции. #активисты #палестина #израиль #раввины
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3 июня 2025 г.
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