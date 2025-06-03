ПОЛИТИКА
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Актёр Лиам Каннингем присоединился к флотилии солидарности с Газой
Ирландский актёр Лиам Каннингем, известный по роли Давоса Сиворта в «Игре престолов», поддержал участников миссии Madleen — судна международной коалиции «Флотилия Свободы», направляющегося в Газу с гуманитарной помощью. По словам актера, экипаж «пытается делать то, что обязано было бы делать международное сообщество» — прорвать блокаду и напомнить палестинцам, что они не забыты. #ЛиамКаннингем #газа #палестина #играпрестолов
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3 июня 2025 г.
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