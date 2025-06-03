ПОЛИТИКА
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Палестинский ребёнок прощается с матерью, убитой при получении гуманитарной помощи в Газе
Утром 3 июня в результате израильского удара по пункту раздачи помощи в Рафахе погибли по меньшей мере 27 мирных жителей, более 90 получили ранения. Среди жертв — мать палестинского мальчика, слова которого стали символом боли и отчаяния. #Палестина #Газа #Рафах #гуманитарнаяпомощь #израильскийудар #детивойны #БлижнийВосток #трагедия #военноепреступление #гуманитарныйкризис #страданиенаселения #НовостиTRT
уцк / Others
3 июня 2025 г.
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