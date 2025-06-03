Момент, как туристы в панике бегут от лавы и пепла

Туристы вынуждено покидают район у подножия вулкана Этна после частичного обрушения его юго-восточного кратера, которое вызвало резкий выброс вулканического газа, пепла и фрагментов пород. Этна находится на юге итальянского острова Сицилия и считается самым активным вулканом Европы. В последние месяцы отмечается рост его сейсмической и вулканической активности. #вулкан #Этна #Сицилия #Италия #извержение #лава #пепел #туристы #эвакуация #природнаястихия #сейсмическаяактивность #вулканическаяопасность #новостиTRT