ПОЛИТИКА
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Момент, как туристы в панике бегут от лавы и пепла
Туристы вынуждено покидают район у подножия вулкана Этна после частичного обрушения его юго-восточного кратера, которое вызвало резкий выброс вулканического газа, пепла и фрагментов пород. Этна находится на юге итальянского острова Сицилия и считается самым активным вулканом Европы. В последние месяцы отмечается рост его сейсмической и вулканической активности. #вулкан #Этна #Сицилия #Италия #извержение #лава #пепел #туристы #эвакуация #природнаястихия #сейсмическаяактивность #вулканическаяопасность #новостиTRT
фыв / Others
3 июня 2025 г.
Истории
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