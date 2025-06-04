В Газе убиты отец и сын, стоявшие за гуманитарной помощью

«Он держал сына за руку, и они умерли вместе». В Газе в результате израильского авиаудара были убиты мужчина и ребёнок. Они стояли в очереди за гуманитарной помощью. Их тела нашли рядом — отец до последнего держал сына за руку В тот же день на юге сектора Израиль нанёс удары по нескольким пунктам выдачи помощи. По меньшей мере 27 человек были убиты в Рафахе, ещё десятки — в других городах. Всего за день число жертв приблизилось к 50. Пункты помощи работали в рамках совместного проекта США и Израиля — Фондом гуманитарной поддержки Газы — небрежно и плохо организованной структуры, запущенной вскоре после снятия блокады, длившейся с марта по май 2025 года. #израиль #палестина #газа #авиаудар