ПОЛИТИКА
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Bayraktar TB3 совершил 101-й вылет с авиановсца TCG Anadolu
Новый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB3 преодолел еще один этап испытаний на авианосце с короткой взлётной полосой TCG Anadolu, выполнив 101 вылет и проведя в воздухе 1 167 часов. Компания Baykar, производитель дрона, сообщила, что TB3 успешно выполнил полностью автономные взлёт и посадку, используя технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта. TB3 стал первым в истории ударным беспилотником, способным выполнять взлёт и посадку с корабля с короткой палубой без участия человека. Ранее TB3 поразил морские цели с использованием отечественных сверхзвуковых ракет UAV-122 от компании ROKETSAN. Ожидается, что TB3 станет флагманом среди дронов своего класса благодаря складывающимся крыльям, дальнодействующей связи и способности наносить удары по удаленным целям. #Bayraktar #беспилотник #Турция
бвыать / Others
4 июня 2025 г.
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