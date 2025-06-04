Путин поставил под сомнение целесообразность мирных переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин поставил под сомнение смысл проведения переговоров с Украиной, обвинив украинские власти в организации терактов, направленных против мирных жителей. Речь идет о подрыве моста в Брянской области. По версии следствия, взрыв прогремел в момент, когда под путепроводом проходил пассажирский поезд с почти четырьмя сотнями человек. Пострадали 115 человек, семь погибли. Аналогичный удар был нанесен и по мосту в Курске. #Путин #Украина #Переговоры #БрянскаяОбласть #Курск #Мост #Конфликт #Россия #Безопасность #МирныйПроцесс #НовостиTRT #РФ