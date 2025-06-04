Украина опубликовала новые кадры атаки дронов на российские авиабазы

Служба безопасности Украины опубликовала редкие кадры ударов по российским бомбардировщикам на авиабазах в Ивановской и Рязанской областях. Записи сделаны с самих беспилотников. Напомним, 1 июня СБУ провела операцию «Паутина», в ходе которой украинские дроны атаковали российские военные аэродромы Оленья, Белая, Иваново-Северный и Дягилево. #Украина #СБУ #Дроны #Атака #Авиабазы #Иваново #Рязань #ОперацияПаутина #Беспилотники #Война #Конфликт #Оборона #Россия