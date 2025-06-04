ПОЛИТИКА
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Сирия подняла самый большой национальный флаг в Дамаске
В Дамаске подняли крупнейший в истории Сирии государственный флаг. Площадь полотнища составила 600 квадратных метров, высота флагштока 110 метров. Напомним, Башар Асад бежал в Россию в декабре 2024 года. С этим завершилось правление партии Баас, находившейся у власти с 1963 года. В конце января президентом переходного правительства был объявлен Ахмед аш-Шара. #Сирия #Дамаск #НациональныйФлаг #БашарАсад #АхмедАшШара #ПереходноеПравительство #ПартияБаас #Политика #БлижнийВосток #Рекорд #Символика
sdaf / Others
4 июня 2025 г.
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