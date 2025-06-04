ПОЛИТИКА
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Голодный слон устроил настоящий переполох в продуктовом магазине в Таиланде
В Таиланде голодный слон устроил настоящий переполох, когда внезапно зашел в продуктовый магазин и начал по-хозяйски опустошать полки с едой. Инцидент произошел рядом с национальным парком Кхао Яй в провинции Накхонратчасима. Под возмущенные крики хозяина слон методично съел девять упаковок сладких рисовых крекеров, один сэндвич и несколько бананов. Общий счет составил около 800 батов — это примерно 25 долларов. #Таиланд #Слон #Магазин #Курьез #ДикиеЖивотные #Инцидент #РисовыеКрекеры #ЖивотныеИЛюди
sca / Others
4 июня 2025 г.
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