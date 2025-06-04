Глава МАГАТЭ: Запорожскую АЭС перезапустить невозможно

На Запорожской АЭС остается критическая ситуация. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, перезапуск станции невозможен: не хватает воды для охлаждения и нет стабильного электроснабжения. Напомним, атомная станция сейчас находится под контролем России. Она является крупнейшей АЭС в Европе. Ранее все шесть ее реакторов были остановлены из-за боевых действий. Ранее сообщалось, что Россия планировала подключить ее к своей энергосистеме. #МАГАТЭ #ЗапорожскаяАЭС #РафаэльГросси #Энергетика #ЯдернаяБезопасность #Россия #Украина #АтомнаяСтанция #Кризис #Охлаждение #Электроснабжение