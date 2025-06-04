ПОЛИТИКА
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Почему Османские султаны запрещали строить высокие здания вокруг Каабы?
Почему Османские султаны запрещали строить высокие здания вокруг Каабы? Османские султаны особенно берегли святые места Мекки и Медины. Узнайте, как Явуз Селим и султан Селим II строго запрещали строить дома выше 5 метров вокруг Каабы и лично следили за выполнением этого приказа. История заботы и ответственности за Харам-аш-Шариф. #ОсманскаяИмперия #Кааба #Мекка #ЯвузСелим #СелимII #ХарамашШариф #Ислам #СвятыеМеста #История #Архитектура #РелигиозноеНаследие
sda / Others
4 июня 2025 г.
Истории
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