Паломники собрались на горе Арафат для совершения хаджа

Сотни тысяч паломников со всего мира собрались на священной горе Арафат. Верующие с первыми лучами солнца устремились на вершину, чтобы совершить главную молитву паломничества. Стояние на Арафате является кульминацией хаджа. Это обязательный ритуал, без которого паломничество считается недействительным. Гора Арафат, которую называют также Горой Милости, находится в 20 километрах от Мекки, ее высота достигает 70 метров. Хадж — это пятый столп ислама и обязательное паломничество для каждого мусульманина, если позволяют здоровье и финансы. #хадж #арафат #паломничество #ислам #мусульмане #хадж2025