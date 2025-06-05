Живая легенда. Восточный экспресс за пять дней сделал остановки в четырех странах

Пять дней, четыре страны. Легендарный Восточный Venice Simplon-Orient Express маршрутом Париж-Стамбул прибыл в Эдирне. Пассажиров встречали национальными танцами. Состав отправился из Парижа 30 мая, прошел через Будапешт и Бухарест и утром 4 июня прибыл на станцию в турецкой провинции. Venice Simplon-Orient Express, один из самых роскошных туристических поездов мира направляется к своей конечной станции маршрута — Стамбулу. Это первый рейс в этом году. Следующий запланирован на конец сентября. #Восточныйэкспресс #поезд #париж #стамбул