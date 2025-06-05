Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд граждан из 12 стран

В США запретили въезд на территорию страны гражданам 12 стран Азии, Африки и Латинской Америки. Соответствующие указ подписал Дональд Трамп. По его словам, эта мера необходима для защиты страны от иностранных «террористов». Под полный запрет попали граждане следующих государств: Афганистан, Мьянма, Чад, Демократическая Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Кроме того, есть частичные ограничения на въезд для представителей семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы. Решение последовало спустя несколько дней после нападения в городе Боулдер, штат Колорадо, во время которого от огнемета и коктейлей Молотова пострадали несколько участников шествия в поддержку освобождения израильских заложников. #трамп #сша #мигранты