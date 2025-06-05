ООН: Израиль нанес более 700 ударов по больницам в Газе

Делегация ООН посетила госпиталь Аль-Ахли в Газе, который неоднократно становился целью израильских авиаударов и сейчас выведен из строя. Представители организации заявили, что с начала конфликта, с 7 октября, израильские военные совершили как минимум 700 атак на объекты системы здравоохранения в эксклаве. Международная организация призвала обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. #израиль #палестина #газа #больница