ПОЛИТИКА
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Израильский удар по палестинцам с гуманитарной помощью: момент атаки попал на видео
На видео попал момент, когда двое молодых палестинцев с гуманитарной помощью в руках, буквально стали мишенью израильского удара в секторе Газа. Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как израильский беспилотник нанес удар по группе детей, которые набирали воду. Позднее израильские заявления о том, что дети якобы несли взрывчатку, не подтвердились. В результате атаки погибли по меньшей мере двое несовершеннолетних. #палестина #израиль #газа #гумпомощь
ьапть / Others
5 июня 2025 г.
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