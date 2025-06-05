Израильский удар по палестинцам с гуманитарной помощью: момент атаки попал на видео

На видео попал момент, когда двое молодых палестинцев с гуманитарной помощью в руках, буквально стали мишенью израильского удара в секторе Газа. Инцидент произошел всего через несколько дней после того, как израильский беспилотник нанес удар по группе детей, которые набирали воду. Позднее израильские заявления о том, что дети якобы несли взрывчатку, не подтвердились. В результате атаки погибли по меньшей мере двое несовершеннолетних. #палестина #израиль #газа #гумпомощь