Мусульмане совершили праздничную молитву в честь Ид аль-Адха

Мусульмане по всему миру собрались этим утром в мечетях, чтобы совершить праздничную молитву в честь Ид аль-Адха — Курбан-байрама. Этот день знаменует завершение ежегодного паломничества в Мекку — хаджа. Верующие сегодня приносят в жертву овец, коз и других животных. Хадж — пятый столп ислама, который обязан совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, если у него есть на это финансовые и физические возможности. Ритуалы хаджа символизируют ключевые принципы исламской веры и восходят к испытаниям, через которые прошёл пророк Ибрахим (Авраам) и его семья. #хадж #курбанбайрам #ид #намаз #мусульмане