Израиль нанёс авиаудары по всему Ливану накануне Ид аль-Адха

Армия Израиля начала новую волну неспровоцированных атак против Ливана. Удары пришлись на пригороды Бейрута и вскоре расширились до южного ливанского города Набатия. Израильская сторона заявила, что удары по окраинам Бейрута были нацелены на ликвидацию якобы действующего подразделения «Хезболлы», одновременно объявив жителям приказ эвакуироваться из пригородной зоны. Удары пришлись по жилым кварталам накануне Ид аль-Адха — одного из важнейших праздников в исламском календаре. В результате люди были вынуждены в спешке покидать дома. #ливан #израиль #курбанбайрам #бейрут