ПОЛИТИКА
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Тысячи мусульман совершили праздничную молитву Курбан-байрам в Москве
Десятки тысяч мусульман собрались по всей Москве на молитву по случаю Курбан-байрама. Из-за острой нехватки мечетей в российской столице верующие уже по традиции молились не только в мечетях, но и на улицах, в парках и на специальных открытых площадках. Для проведения молитвы в столице временно перекрывали движение в ряде районов. #курбанбайрам #москва #праздник #мусульмане
тттт / Others
6 июня 2025 г.
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