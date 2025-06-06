Тысячи мусульман совершили праздничную молитву Курбан-байрам в Москве

Десятки тысяч мусульман собрались по всей Москве на молитву по случаю Курбан-байрама. Из-за острой нехватки мечетей в российской столице верующие уже по традиции молились не только в мечетях, но и на улицах, в парках и на специальных открытых площадках. Для проведения молитвы в столице временно перекрывали движение в ряде районов. #курбанбайрам #москва #праздник #мусульмане