ПОЛИТИКА
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Момент нанесения ракетного удара по Луцку
Россия продолжает наносить массированные удары по Украине, выпустив за последние двое суток сотни беспилотников и десятки ракет, сообщают украинские власти. Атака последовала после того, как Москва пригрозила ответом на удар Киева по российским стратегическим бомбардировщикам. Крупнейшим стал вчерашний ракетный удар по Луцку, который сняли на видео очевидцы. Сегодня утром были атакованы жилые дома в Харькове. Согласно последнему докладу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с 24 февраля 2022 года в результате войны погибли как минимум 12 654 мирных жителя, более 29 тыс получили ранения. #украина #луцк #россия
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7 июня 2025 г.
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