Вашингтон откажет в визе за поддержку Палестины

США откажут иностранным студентам в визах за их «‎неудобное мнение»‎. Дональд Трамп приказал посольствам по всему миру приостановить выдачу студенческих виз. Параллельно Госдеп запустил операцию по отслеживанию иностранных студентов с помощью искусственного интеллекта. За пропалестинские посты в соцсетях теперь можно лишиться визы. Кто стоит за этим планом и как далеко готовы зайти власти США — разбирался TRT на русском #сша #палестина #студенты #сша