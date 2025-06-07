ПОЛИТИКА
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Вашингтон откажет в визе за поддержку Палестины
США откажут иностранным студентам в визах за их «‎неудобное мнение»‎. Дональд Трамп приказал посольствам по всему миру приостановить выдачу студенческих виз. Параллельно Госдеп запустил операцию по отслеживанию иностранных студентов с помощью искусственного интеллекта. За пропалестинские посты в соцсетях теперь можно лишиться визы. Кто стоит за этим планом и как далеко готовы зайти власти США — разбирался TRT на русском #сша #палестина #студенты #сша
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7 июня 2025 г.
Истории
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