ПОЛИТИКА
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Мединский: Украина отложила обмен военнопленными и телами погибших солдат
Россия начала гуманитарную акцию по передаче Украине тел погибших украинских военнослужащих. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, первая партия — 1212 тел — доставлена в пункт обмена, но украинская сторона перенесла как приём тел, так и обмен военнопленными. Мединский призвал Киев соблюдать график и договорённости, достигнутые в Стамбуле. #мединский #украина #россия #обмен
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7 июня 2025 г.
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