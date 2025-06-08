ПОЛИТИКА
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Сотни человек вышли на улицы Тель-Авива с требованием прекратить войну
В центре Тель-Авива прошла масштабная акция. Сотни израильтян собрались на улице Менахема Бегина, требуя немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа, а также возвращения израильских заложников. Тем временем министерство здравоохранения Палестины сообщает о новой волне жертв. За последние сутки, в результате израильских ударов погибли не менее 95 человек, в том числе дети. #израиль #палестина #тельавив #заложники
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8 июня 2025 г.
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