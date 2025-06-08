Кандидата в президенты Колумбии ранили выстрелом в голову на митинге

В Колумбии совершено покушение на одного из кандидатов в президенты. Мигель Урибе получил огнестрельное ранение в голову во время предвыборного мероприятия в Боготе. Как сообщают местные СМИ, политика экстренно прооперировали. Сейчас он находится в больнице, состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемый в нападении задержан. Обстоятельства происшествия уточняются #колумбия #президент #ранение #выборы