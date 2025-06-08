Тысячи мусульман приняли участие в обряде побивания шайтана в Саудовской Аравии

В долине Мина неподалеку от Мекки тысячи мусульман совершили один из ключевых ритуалов хаджа — побивание шайтана. По традиции, паломники бросают мелкие камни в три каменные столба Джамарат, символизирующие противостояние искушению и изгнание зла. Этот обряд проходит в рамках ежегодного самого массового паломничества в исламском мире хаджа, который считается пятым столпом ислама и обязателен хотя бы раз в жизни для каждого мусульманина. Паломничество проходит в 12-м месяце мусульманского лунного календаря, поэтому его даты меняются каждый год. В этом году хадж начался в среду, 4 июня. #хадж #мекка #мусульмане #ислам