ПОЛИТИКА
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Тысячи мусульман приняли участие в обряде побивания шайтана в Саудовской Аравии
В долине Мина неподалеку от Мекки тысячи мусульман совершили один из ключевых ритуалов хаджа — побивание шайтана. По традиции, паломники бросают мелкие камни в три каменные столба Джамарат, символизирующие противостояние искушению и изгнание зла. Этот обряд проходит в рамках ежегодного самого массового паломничества в исламском мире хаджа, который считается пятым столпом ислама и обязателен хотя бы раз в жизни для каждого мусульманина. Паломничество проходит в 12-м месяце мусульманского лунного календаря, поэтому его даты меняются каждый год. В этом году хадж начался в среду, 4 июня. #хадж #мекка #мусульмане #ислам
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8 июня 2025 г.
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