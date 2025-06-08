ПОЛИТИКА
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Во Флоренции потребовали остановить гуманитарную катастрофу в Газе
Фасад знаменитого Палаццо Веккьо в итальянской Флоренции осветила надпись «Довольно». Таким образом городские власти выразили протест против продолжающегося гуманитарного кризиса в секторе Газа. Международные организации предупреждают о риске массового голода среди более двух миллионов жителей сектора. Ранее, в ноябре 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Им инкриминируются военные преступления и преступления против человечности. #флоренция #газа #палестина #израиль
олоолд / Others
8 июня 2025 г.
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