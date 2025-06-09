ПОЛИТИКА
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Во время протестов полиция Лос-Анджелеса ранила австралийскую журналистку
Корреспондентка телеканала 9 News Australia Лорен Томаси получила ранение в ногу резиновой пулей, когда освещала столкновения между протестующими и полицией в Лос-Анджелесе. По словам очевидцев, полицейский прицелился прямо в журналистку. Инцидент произошел во время акции против иммиграционной службы ICE. #лос-анджелес #протесты
Во время протестов полиция Лос-Анджелеса ранила австралийскую журналистку / Others
9 июня 2025 г.
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